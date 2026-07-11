Командир Следопыт: бойцы «Севера» за сутки уничтожили более 30 дронов- «ждунов»

По словам Следопыта, на линии боевого соприкосновения особенно важно контролировать каждый метр, потому что ВСУ активно минируют подходы и устраивают засады с помощью «ждунов». Расчет проводил плановое патрулирование дорог и троп и заметил, что на грунтовке и на строениях появились подозрительные объекты, которых ранее не было. «Снизились, присмотрелись — это дроны-»ждуны«с боевыми частями, нацеленные на прохождение нашей техники. Работали аккуратно: сбросами ВОГ с разведывательных дронов поразили аппараты прямыми попаданиями, не дав им активироваться», — сообщил военнослужащий.