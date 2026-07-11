Командир Следопыт: бойцы «Севера» за сутки уничтожили более 30 дронов- «ждунов»

КУРСК, 11 июля. /ТАСС/. Разведчики-операторы беспилотных систем (БПС) 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» на линии боевого соприкосновения на сумском направлении за сутки уничтожили более 30 дронов- «ждунов» ВСУ. Об этом сообщил ТАСС командир разведывательного расчета БПС с позывным Следопыт.
«Разведчиками-операторами беспилотных систем 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск “Север” на сумском направлении специальной военной операции в ходе боевого дежурства непосредственно на линии боевого соприкосновения обнаружены и уничтожены дроны-»ждуны«ВСУ, установленные на дорогах и тропах в прифронтовой полосе. Поражение целей осуществлялось сбросами ВОГ с разведывательных дронов. Противник рассчитывал на внезапную атаку проходящей техники или пехоты, однако операторы БПС своевременно вскрыли засады и ликвидировали угрозу», — рассказал он, добавив, что за сутки было уничтожено более 30 таких дронов.
По словам Следопыта, на линии боевого соприкосновения особенно важно контролировать каждый метр, потому что ВСУ активно минируют подходы и устраивают засады с помощью «ждунов». Расчет проводил плановое патрулирование дорог и троп и заметил, что на грунтовке и на строениях появились подозрительные объекты, которых ранее не было. «Снизились, присмотрелись — это дроны-»ждуны«с боевыми частями, нацеленные на прохождение нашей техники. Работали аккуратно: сбросами ВОГ с разведывательных дронов поразили аппараты прямыми попаданиями, не дав им активироваться», — сообщил военнослужащий.