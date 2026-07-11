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Матрос технического судна погиб при атаке БПЛА в Таганрогском заливе

Матрос технического судна погиб при БПЛА-атаке украинских боевиков на корабли в Таганрогском заливе.

Матрос технического судна погиб при БПЛА-атаке украинских боевиков на корабли в Таганрогском заливе.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Случилось горе — погиб человек, матрос технического судна», — написал он в Telegram.

Ранее ВСУ атаковали легковую машину на участке автодороги Сватово — Нижняя Дуванка, погиб 73-летний мужчина.

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