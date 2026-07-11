ТАСС: «азовцы» причастны к убийству пытавшегося сдаться в плен пограничника

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Боевики «Азова» (признан террористическим, запрещен в РФ) причастны к убийству в Сумской области украинского пограничника, который попытался сдаться в плен. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В ходе ожесточенного стрелкового боя в Могрице уничтожена боевая группа из состава 15-го погранотряда. Один украинский пограничник пытался сдаться в плен, но был убит сбросом с украинского БПЛА. Предполагается, что к убийству военнослужащего 15-го погранотряда причастны националисты 3-й отдельной штурмовой бригады “Азов”, — сказал собеседник агентства.
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