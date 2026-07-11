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Слюсарь: ВСУ атаковали четыре судна в Таганрогском заливе

ВСУ в ночное время атаковали четыре судна в Таганрогском заливе.

ВСУ в ночное время атаковали четыре судна в Таганрогском заливе.

Об этом написал в Telegram губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Всего в Таганрогском заливе подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол», — уведомил он.

По словам главы региона, угроза разлива и течи вещества отсутствует.

Напомним: в результате атак матрос технического судна погиб в Таганрогском заливе.

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