Слюсарь: ВСУ атаковали четыре судна в Таганрогском заливе

ВСУ в ночное время атаковали четыре судна в Таганрогском заливе.
Об этом написал в Telegram губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Всего в Таганрогском заливе подверглись атаке четыре судна различного назначения, один из них танкер, перевозящий метанол», — уведомил он.
По словам главы региона, угроза разлива и течи вещества отсутствует.
Напомним: в результате атак матрос технического судна погиб в Таганрогском заливе.
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