Матрос погиб при атаке беспилотников ВСУ на суда в Таганрогском заливе

Во время атаки беспилотников на суда в Таганрогском заливе погиб матрос технического судна. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, пострадавших, кроме погибшего, нет.
По информации главы региона, под удар попали четыре судна различного назначения. Среди них оказался танкер, перевозивший метанол. Несмотря на атаку, угрозы утечки или разлива груза не возникло. Все суда получили лишь незначительные повреждения.
Одновременно силы противовоздушной обороны отражали массированный налет беспилотников. Как сообщил Слюсарь, в ходе отражения атаки было уничтожено более полутора десятков БПЛА.
Помимо акватории Таганрогского залива целью атаки стали Таганрог, Азовский и Неклиновский районы Ростовской области. На момент публикации в регионе продолжал действовать режим беспилотной опасности.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего матроса.
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