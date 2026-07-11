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Российские бойцы уничтожили более 30 дронов-ждунов на Сумском направлении

Российские дроноводы уничтожили более 30 дронов-ждунов на Сумском направлении.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 11 июл — РИА Новости. Разведчики операторы беспилотных систем российской группировки войск «Север» за сутки уничтожили более 30 дронов- «ждунов» ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Следопыт.

«Работали на самой линии боевого соприкосновения — здесь важно контролировать каждый метр, потому что противник активно минирует подходы и устраивает засады с помощью “ждунов”. Мы проводили плановое патрулирование дорог и троп — смотрели на изменения в ландшафте, свежие маскировочные укрытия», — сообщил агентству командир расчета БПЛА с позывным Следопыт.

Он добавил, что в ходе патрулирования были обнаружены дроны- «ждуны» с боевыми частями, нацеленные на прохождение российской техники.

«Работали аккуратно: сбросами ВОГ (выстрел осколочный гранатометный — ред.) с разведывательных дронов поразили аппараты прямыми попаданиями, не дав им активироваться. За сутки в общей сложности нашим расчетом было уничтожено более 30 “ждунов”, — сообщил он.

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