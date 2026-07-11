Российские бойцы уничтожили более 30 дронов-ждунов на Сумском направлении

«Работали на самой линии боевого соприкосновения — здесь важно контролировать каждый метр, потому что противник активно минирует подходы и устраивает засады с помощью “ждунов”. Мы проводили плановое патрулирование дорог и троп — смотрели на изменения в ландшафте, свежие маскировочные укрытия», — сообщил агентству командир расчета БПЛА с позывным Следопыт.