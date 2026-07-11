ТАСС: под Черниговом ВСУ укрывают причастных к убийствам солдат офицеров

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ в Черниговской области укрывает офицеров, причастных к жестоким убийствам нескольких подчиненных. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В Черниговской области командование ВСУ укрывает старших офицеров танкового батальона 143-й отдельной мехбригады, причастных к зверским убийствам нескольких подчиненных командиров взводов, в том числе некого А. В. Жарого», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что угрозы украинским военным преступникам поступают не только со стороны родственников убитых военнослужащих, но и от подчиненного личного состава.