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ТАСС: под Черниговом ВСУ укрывают причастных к убийствам солдат офицеров

В российских силовых структурах отметили, что угрозы украинским военным преступникам поступают со стороны родственников убитых и от подчиненного личного состава.

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Командование ВСУ в Черниговской области укрывает офицеров, причастных к жестоким убийствам нескольких подчиненных. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В Черниговской области командование ВСУ укрывает старших офицеров танкового батальона 143-й отдельной мехбригады, причастных к зверским убийствам нескольких подчиненных командиров взводов, в том числе некого А. В. Жарого», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что угрозы украинским военным преступникам поступают не только со стороны родственников убитых военнослужащих, но и от подчиненного личного состава.