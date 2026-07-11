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Силы ПВО поразили более полутора десятков БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО армии России поразили более полутора десятков БПЛА в Ростовской области при отражении атаки ВСУ.

Силы ПВО армии России поразили более полутора десятков БПЛА в Ростовской области при отражении атаки ВСУ.

Об этом в Telegram написал губернатор Юрий Слюсарь.

«В ходе отражения воздушной атаки уничтожено более полутора десятков БПЛА. Атаке подверглись город Таганрог, Азовский и Неклиновский районы», — сообщил глава региона.

ВСУ ночью атаковали четыре судна в Таганрогском заливе. В результате ударов погиб матрос технического судна.

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