Силы ПВО поразили более полутора десятков БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО армии России поразили более полутора десятков БПЛА в Ростовской области при отражении атаки ВСУ.
Об этом в Telegram написал губернатор Юрий Слюсарь.
«В ходе отражения воздушной атаки уничтожено более полутора десятков БПЛА. Атаке подверглись город Таганрог, Азовский и Неклиновский районы», — сообщил глава региона.
ВСУ ночью атаковали четыре судна в Таганрогском заливе. В результате ударов погиб матрос технического судна.
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