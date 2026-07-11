В ФРГ сочли Мерца профнепригодным после слов о России

В Германии усомнились в пригодности канцлера Фридриха Мерца для занимаемой должности. Об этом написало издание NachDenkSeiten после того, как политик высказался о якобы возможной военной победе над Россией.
«Если государственный лидер, несущий ответственность за 84 миллиона граждан, считает, что войну можно выиграть, то для своей страны он катастрофически непригоден на своем посту», — сказано в публикации.
Авторы считают, что использование слов «победить» и «выиграть», которые Мерц употребил в отношении конфликта с РФ, указывают на несостоятельность проводимого официальным Берлином курса.
Ранее западная пресса раскритиковала канцлера Фридриха Мерца, за то, что тот готовится к конфликту с Россией.
Напомним, Германия открыто готовится к большому военному противостоянию с Россией. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. По его мнению, Берлин рассчитывает на масштабный конфликт уже в ближайшие годы.