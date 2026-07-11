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В ФРГ сочли Мерца профнепригодным после слов о России

NDS: говорящий о военной победе над РФ Мерц негоден для должности канцлера.

Источник: Комсомольская правда

В Германии усомнились в пригодности канцлера Фридриха Мерца для занимаемой должности. Об этом написало издание NachDenkSeiten после того, как политик высказался о якобы возможной военной победе над Россией.

«Если государственный лидер, несущий ответственность за 84 миллиона граждан, считает, что войну можно выиграть, то для своей страны он катастрофически непригоден на своем посту», — сказано в публикации.

Авторы считают, что использование слов «победить» и «выиграть», которые Мерц употребил в отношении конфликта с РФ, указывают на несостоятельность проводимого официальным Берлином курса.

Ранее западная пресса раскритиковала канцлера Фридриха Мерца, за то, что тот готовится к конфликту с Россией.

Напомним, Германия открыто готовится к большому военному противостоянию с Россией. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. По его мнению, Берлин рассчитывает на масштабный конфликт уже в ближайшие годы.