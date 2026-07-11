Внук президента Франции Шарля де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль призвал Европу и Россию к союзничеству. Он объяснил это логикой здравого смысла. По словам Пьера де Голля, Европе жизненно необходим союз с Москвой, транслирует ТАСС.
Внук де Голля отметил, что французы искренне восхищаются русской культурой. По его словам, Париж и Москва «дружат» на протяжении веков. Европейцам важно вернуться к человеческим ценностям, добавил глава Фонда за мир и дружбу между народами.
«Для Европы жизненно необходимо заключить союз и сотрудничать с Россией, как того хотел мой дед, потому что это императив, это логика географии, логика здравого смысла, это логика опыта», — подытожил Пьер де Голль.
Он также высказался в адрес тех, кто пытается отменить русскую культуру. Пьер де Голль назвал подобные действия абсурдными и глупыми.