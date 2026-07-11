Трамп заявил о тысяче ракет, нацеленных на Иран

Десятого июля Трамп, который до этого сообщал о якобы имеющихся планах иранцев совершить покушение на него, заявил, что приказал бомбить Иран с невиданной силой, если с ним самим что-то случится.
«Тысяча ракет в режиме полной боеготовности нацелены на Исламскую Республику Иран, еще тысячи последуют за ними, если иранское правительство приведет свою угрозу, озвученную во многих уголках Земли, в действие — убить или попытаться убить действующего президента Соединенных Штатов Америки, в данном случае меня», — написал президент в соцсети Truth Social.
Трамп заявил, что американским военным уже был дан приказ, и они готовы полностью уничтожить Иран.
Как ранее сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, Израиль поделился с США разведданными, которые якобы указывают на планы иранцев совершить покушение на Трампа. В марте посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости опровергал заявление, что в Тегеране готовили покушения на Трампа.
Трамп в четверг заявил, что вероятность его гибели на посту составляет 5,2%. По словам американского лидера, он является «целью номер один» для Ирана. На этом фоне, как заявил американский лидер порталу Axios, лидер Израиля Биньямин Нетаньяху попросил встретиться с ним в Белом доме.