МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Отдельные политические силы во Франции, Финляндии и Германии сохраняют приверженность линии на поддержание диалога с Россией. Об этом заявил ТАСС внук президента Франции генерала Шарля де Голля (1959−1969), глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль.
Поведение некоторых политиков, как отметил Пьер де Голль, заключается в оскорблении других политиков, в пренебрежении к собственному народу, во лжи с целью извлечь выгоду из этого конфликта. «Все это сегодня на поверхности. И я рад, что даже в Европе теперь есть политики, которые хотят диалога с Россией, — сказал он. — Это касается Финляндии, это касается даже Германии, это касается Франции. Я считаю, что нужно сохранять положительный настрой, потому что за театральными жестами политиков стоит реальность. И в ней действительно существует параллельный диалог между Россией и европейскими народами. Я думаю, что этот диалог проложит основы нового мира на Украине и в Европе».
«Я думаю, что за пределами лжи и желания переписать историю, несмотря на стремление использовать Украину как фактор войны и источник конфликта, а не как мост между Европой и Россией, диалог неизбежен. Диалог — это реальность, — продолжил собеседник агентства. — Сегодня все хотят этого. Я думаю, что французы, итальянцы, испанцы, немцы и британцы не хотят этой войны. Более того, они теперь осознают, что Россия не хочет войны ни с Францией, ни с Европой. Это абсурд».
По его словам, существуют промышленные и финансовые круги, заинтересованные в продолжении войны вопреки воле народов. «Люди не хотят, чтобы разрушения, войны и потери продолжались по воле демагогов и идеологов, — указал Пьер де Голль. — Простые люди теперь прекрасно осознают, что им лгали об истинных причинах конфликта на Украине, как им лгали о Газе и об Иране, и что это финансовые и промышленные круги хотят извлечь выгоду из всего этого».