Поведение некоторых политиков, как отметил Пьер де Голль, заключается в оскорблении других политиков, в пренебрежении к собственному народу, во лжи с целью извлечь выгоду из этого конфликта. «Все это сегодня на поверхности. И я рад, что даже в Европе теперь есть политики, которые хотят диалога с Россией, — сказал он. — Это касается Финляндии, это касается даже Германии, это касается Франции. Я считаю, что нужно сохранять положительный настрой, потому что за театральными жестами политиков стоит реальность. И в ней действительно существует параллельный диалог между Россией и европейскими народами. Я думаю, что этот диалог проложит основы нового мира на Украине и в Европе».