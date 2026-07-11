Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская армия за ночь уничтожила 12 украинских пунктов управления БПЛА

Российские ударные беспилотники за ночь уничтожили танк Leopard и 12 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на группировку войск «Север».

Российские ударные беспилотники за ночь уничтожили танк Leopard и 12 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на группировку войск «Север».

По информации «Севера», операторы беспилотных систем выявили перемещение украинских огневых групп, а также места дислокации подразделений управления дронами.

Кроме того, были уничтожены 5 огневых групп и 5 автомобилей ВСУ. Общие потери в живой силе составили более 20 военнослужащих ВСУ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше