ЛДПР выдвинула четырех кандидатов в Госдуму от Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 10 июля в окружные избирательные комиссии поступили документы о выдвижении кандидатов в депутаты Государственной Думы от ЛДПР.
Иван Петров выдвинут по Красноярскому одномандатному округу № 58, Семен Сендерский — по Центральному округу № 59, Григорий Гаврилов — по Дивногорскому округу № 60, Павел Семизоров — по Енисейскому округу № 61.
Источник: Крайизбирком_24_
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