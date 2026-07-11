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ЛДПР выдвинула четырех кандидатов в Госдуму от Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 10 июля в окружные избирательные комиссии поступили документы о выдвижении кандидатов в депутаты Государственной Думы от ЛДПР.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 10 июля в окружные избирательные комиссии поступили документы о выдвижении кандидатов в депутаты Государственной Думы от ЛДПР.

Иван Петров выдвинут по Красноярскому одномандатному округу № 58, Семен Сендерский — по Центральному округу № 59, Григорий Гаврилов — по Дивногорскому округу № 60, Павел Семизоров — по Енисейскому округу № 61.

Источник: Крайизбирком_24_

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