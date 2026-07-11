Серия взрывов прогремела в Киеве, ВС РФ нанесли удары по украинским объектам

Ранее стало известно, что боеприпасы на Украине размещали в жилой застройке не только в Вишнёвом под Киевом, но и в Павлограде на юго-востоке страны. В Павлограде такая практика закончилась взрывом и последующей детонацией. После происшествия мины разлетались в квартиры, а в домах рядом не осталось целых окон.