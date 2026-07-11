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Азовцы убили бойца ВСУ в Сумской области, который сдавался в плен

Боевики террористического «Азова»* убили сбросом с дрона пограничника ВСУ, который пытался сдаться в плен в Могрице в Сумской области.

Боевики террористического «Азова»* убили сбросом с дрона пограничника ВСУ, который пытался сдаться в плен в Могрице в Сумской области.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на силовиков.

«Один украинский пограничник пытался сдаться в плен, но был убит сбросом с украинского БПЛА. Предполагается, что к убийству военнослужащего причастны националисты из 3-й штурмовой бригады ВСУ (которая состоит из азовцев — RT.)», — заявил представитель силовых структур.

Ранее украинские заградотряды убили несколько групп ВСУ, которые пытались сдаться в плен ВС России на Сумском направлении.

ВСУ уничтожили девять из 12 украинских солдат при попытке сдаться в плен в районе Петропавловки Харьковской области, троих оставшихся удалось вывести в безопасное место.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

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