Николай Патрушев перечислил приоритеты развития морской мощи России

Помощник президента России Николай Патрушев в эксклюзивном интервью с KP.RU обозначил ключевые направления развития отечественного флота на ближайшие десятилетия.
«В этом месяце на заседании Совета Морской коллегии по стратегическому развитию ВМФ мы рассмотрели приоритеты развития морской мощи России при обсуждении проекта Основ государственной политики в области военно-морской деятельности до 2050 года. Важнейшей задачей является сохранение и модернизация атомного подводного флота как основы морского ядерного сдерживания», — уточнил помощник российского лидера, слова которого приводит сайт KP.RU.
Однако Патрушев подчеркнул, что это далеко не единственная цель. Он отметил, что в планы входит серьезное развитие как военной, так и гражданской инфраструктуры в Арктическом регионе. Помимо этого, чиновник заявил о необходимости укреплять береговую оборону и охрану на всех морских акваториях России.
Говоря о технологических новшествах, Патрушев акцентировал внимание на создании полноценной группировки безэкипажных судов. В его выступлении также прозвучало, что для эффективной работы флота крайне важно развернуть отечественную систему морской разведки. Он уточнил, что такая система должна базироваться на собственной спутниковой группировке, которая обеспечит целеуказание.
Ранее Николай Патрушев заявил, что Запад пытается ограничить суверенитет России в Арктике, чтобы самим получить доступ к логистическим путям и сырьевым ресурсам.
Полное интервью с Николаем Патрушевым читайте на сайте KP.RU по ссылке.