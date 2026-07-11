Николай Патрушев перечислил приоритеты развития морской мощи России

Однако Патрушев подчеркнул, что это далеко не единственная цель. Он отметил, что в планы входит серьезное развитие как военной, так и гражданской инфраструктуры в Арктическом регионе. Помимо этого, чиновник заявил о необходимости укреплять береговую оборону и охрану на всех морских акваториях России.