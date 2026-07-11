«Безэкипажные корабли с роями дронов»: Николай Патрушев рассказал, как будут выглядеть морские бои будущего

«Если БЭКи во многом ограничены в действиях в силу своей мореходности, автономности, энергетических установок, то безэкипажные корабли могут решать задачи в дальней морской и океанской зоне. Если же флотилии таких кораблей будут, с помощью искусственного интеллекта, интегрированы с роями дронов во всех средах, в воздухе, на воде и под водой, то мы получим мощную ударную силу, противостоять которой будет непросто», — обратил внимание помощник российского лидера.