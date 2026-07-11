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«Безэкипажные корабли с роями дронов»: Николай Патрушев рассказал, как будут выглядеть морские бои будущего

Николай Патрушев рассказал о морских сражениях будущего с участием России.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента России Николай Патрушев в эксклюзивном интервью сайту KP.RU описал облик грядущих морских сражений. По его словам, ключевыми элементами таких конфликтов станут безэкипажные корабли и целые рои дронов, действующие в воздухе, на воде и под водой.

«Если БЭКи во многом ограничены в действиях в силу своей мореходности, автономности, энергетических установок, то безэкипажные корабли могут решать задачи в дальней морской и океанской зоне. Если же флотилии таких кораблей будут, с помощью искусственного интеллекта, интегрированы с роями дронов во всех средах, в воздухе, на воде и под водой, то мы получим мощную ударную силу, противостоять которой будет непросто», — обратил внимание помощник российского лидера.

Особое внимание Патрушев уделил перспективам интеграции искусственного интеллекта. Он пояснил, что если флотилии таких кораблей объединить с роями дронов во всех средах, то получится мощнейшая ударная сила, дать отпор которой будет крайне сложно.

Помощник главы государства также обозначил главные векторы развития отечественного флота до 2050 года. Патрушев уточнил, что важнейшей задачей остается сохранение и модернизация атомного подводного флота, который служит основой морского ядерного сдерживания.

Полное интервью с Николаем Патрушевым читайте на сайте KP.RU по ссылке.

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