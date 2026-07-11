Николай Патрушев рассказал о строительстве современных кораблей в России

Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что развитие военно-морского присутствия в удаленных регионах является одной из ключевых задач для страны. Особое внимание уделяется развитию военно-морского образования и науки, чтобы обеспечить флот квалифицированными кадрами, сообщил Николай Патрушев в эксклюзивном интервью сайту KP.RU.
«Одной из задач является развитие военно-морского присутствия в удаленных регионах. Также нельзя обойти стороной такие темы, как развитие военно-морского образования и науки. Самое главное — флот должен быть сбалансированным, способным решать весь комплекс задач, стоящих перед страной в мирное и в военное время», — указал помощник президента РФ, слова которого приводит сайт KP.RU.
Политик добавил, что отечественные подводные лодки, фрегаты, корветы и малые ракетные корабли не только эффективно действуют в боевых условиях, но и вызывают интерес у зарубежных партнеров.
Патрушев также уточнил, что на заседании Совета Морской коллегии по стратегическому развитию ВМФ рассматривались приоритеты развития морской мощи России. Он добавил, что важнейшей задачей сегодня является сохранение и модернизация атомного подводного флота, который служит основой морского ядерного сдерживания.
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