Николай Патрушев рассказал о строительстве современных кораблей в России

«Одной из задач является развитие военно-морского присутствия в удаленных регионах. Также нельзя обойти стороной такие темы, как развитие военно-морского образования и науки. Самое главное — флот должен быть сбалансированным, способным решать весь комплекс задач, стоящих перед страной в мирное и в военное время», — указал помощник президента РФ, слова которого приводит сайт KP.RU.