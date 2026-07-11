Мобилизованных украинцев учили на макетах, без реального оружия Запада

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что наибольший урон украинской армии наносят российские планирующие авиабомбы. По оценке эксперта, Россия превосходит Украину как по количеству производимых дронов, так и по их номенклатуре, однако самый разрушительный эффект дают именно планирующие бомбы. Речь идёт об обычных стальных авиабомбах, оснащённых крыльями. Их запускают с дистанции от 80 до 160 километров, нанося удары по районам сосредоточения украинских подразделений. Джонсон подчеркнул, что такие боеприпасы буквально стирают здания в пыль. Он также обратил внимание на критическую нехватку живой силы у Украины и отсутствие резервов.