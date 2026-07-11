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Николай Патрушев: Без мощного флота Россия не сможет быть великой державой

Патрушев назвал российский флот ключом к величию страны.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента РФ Николай Патрушев рассказал в большом интервью KP.RU, какую роль играет российский флот в том, что наша страна занимает почетное место в ряду великих держав мира. Без флота, уверен Патрушев, положение России было бы куда более скромным.

«Важно твердо осознать, что без мощного военного и торгового флота Россия не сможет быть великой державой, не выживет в глобальной геополитической конкуренции», — заявил Патрушев.

Помощник российского лидера отметил также, что западные страны пытались в 90-е годы, когда страна была в раздрае, навязать политическому руководству мысль о ненужности флота. Благо, подчеркнул Патрушев, что на их увещевания тогда никто не поддался.

Ранее KP.RU сообщил, что Патрушев подчеркнул, насколько сильными стали глобальные противоречия в мире, и как часто теперь они выливаются в военные столкновения.

Полное интервью с Николаем Патрушевым читайте на сайте KP.RU по ссылке.

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