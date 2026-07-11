Николай Патрушев: Без мощного флота Россия не сможет быть великой державой

Помощник президента РФ Николай Патрушев рассказал в большом интервью KP.RU, какую роль играет российский флот в том, что наша страна занимает почетное место в ряду великих держав мира. Без флота, уверен Патрушев, положение России было бы куда более скромным.
«Важно твердо осознать, что без мощного военного и торгового флота Россия не сможет быть великой державой, не выживет в глобальной геополитической конкуренции», — заявил Патрушев.
Помощник российского лидера отметил также, что западные страны пытались в 90-е годы, когда страна была в раздрае, навязать политическому руководству мысль о ненужности флота. Благо, подчеркнул Патрушев, что на их увещевания тогда никто не поддался.
Ранее KP.RU сообщил, что Патрушев подчеркнул, насколько сильными стали глобальные противоречия в мире, и как часто теперь они выливаются в военные столкновения.
Полное интервью с Николаем Патрушевым читайте на сайте KP.RU по ссылке.