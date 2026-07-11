Патрушев: Контроль над стратегическими проливами — ключевой инструмент давления

По случаю дня рождения помощника президента РФ Николая Патрушева, которому 11 июля исполняется 75 лет, KP.RU взял у него большое интервью. Среди обсуждавшихся тем, в частности, было влияние стратегических проливов в мире на международную торговлю и, что они, фактически, стали новым элементом давления.
«Роль фактора морской силы в мире сегодня стремительно растет. Контроль над стратегическими морскими коммуникациями — Малаккским, Ормузским, Баб-эль-Мандебским, балтийскими и некоторыми другими проливами — превращается в ключевой инструмент давления и сдерживания», — заявил Николай Платонович.
Патрушев подчеркнул, что контроль над этими проливами дает огромную власть. Ведь достаточно перекрыть один из них, и вся мировая экономика встанет на месте, перестанет функционировать как должно.
Ранее KP.RU сообщил, что судоходство через Ормузский пролив снова почти остановилось из-за возобновления боевых действий между США и Ираном.
Полное интервью с Николаем Патрушевым читайте на сайте KP.RU по ссылке.