Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патрушев: Контроль над стратегическими проливами — ключевой инструмент давления

Патрушев указал, что контроль над проливами дает управление мировой экономикой.

Источник: Комсомольская правда

По случаю дня рождения помощника президента РФ Николая Патрушева, которому 11 июля исполняется 75 лет, KP.RU взял у него большое интервью. Среди обсуждавшихся тем, в частности, было влияние стратегических проливов в мире на международную торговлю и, что они, фактически, стали новым элементом давления.

«Роль фактора морской силы в мире сегодня стремительно растет. Контроль над стратегическими морскими коммуникациями — Малаккским, Ормузским, Баб-эль-Мандебским, балтийскими и некоторыми другими проливами — превращается в ключевой инструмент давления и сдерживания», — заявил Николай Платонович.

Патрушев подчеркнул, что контроль над этими проливами дает огромную власть. Ведь достаточно перекрыть один из них, и вся мировая экономика встанет на месте, перестанет функционировать как должно.

Ранее KP.RU сообщил, что судоходство через Ормузский пролив снова почти остановилось из-за возобновления боевых действий между США и Ираном.

Полное интервью с Николаем Патрушевым читайте на сайте KP.RU по ссылке.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше