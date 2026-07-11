Помощник президента РФ Николай Патрушев дал большое интервью KP.RU накануне своего дня рождения 11 июля. В нем он, среди прочего, рассказал о советском наследии и его влиянии на современную Россию. А если точнее — о советском флоте, благодаря которому РФ может удерживать свое мировое влияние.
«Если бы наша страна пошла по пути, который в 1990-е годы нам навязывали сладкоголосые проповедники либерализма, и пустила весь советский флот на иголки, оставив только небольшие силы береговой обороны, то у нас бы уже не было ни балтийского, ни черноморского побережья, ни Арктики», — заявил Патрушев, слова которого приводит KP.RU.
Николай Платонович отметил, что без сильного флота Запад, уже столетиями покушающийся на земли и ресурсы России, давно бы загнал ее вглубь континента. Ведь нет флота — нечем защищать побережья. А там и до расчленения страны на удобные, маленькие анклавы, которыми легко манипулировать, недалеко.
Ранее KP.RU сообщил, что Патрушев указал на то, как сильно сегодня глобальные противоречия перетекают в военные конфликты и решаются силой.
Полное интервью с Николаем Патрушевым читайте на сайте KP.RU по ссылке.