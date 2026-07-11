Николай Патрушев: без советского флота Россию бы расчленили

«Если бы наша страна пошла по пути, который в 1990-е годы нам навязывали сладкоголосые проповедники либерализма, и пустила весь советский флот на иголки, оставив только небольшие силы береговой обороны, то у нас бы уже не было ни балтийского, ни черноморского побережья, ни Арктики», — заявил Патрушев, слова которого приводит KP.RU.