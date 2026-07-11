Боец Фил: перехватчик «Лис» с ИИ гарантированно поражает дроны ВСУ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Дроны-перехватчики «Лис» с искусственным интеллектом и автоматическим удержанием цели гарантированно поражают беспилотники ВСУ, поскольку способны гнаться за маневрирующей целью до получаса. Об этом ТАСС сообщил начальник расчета перехватчиков «Лис» спецбатальона «Булат» с позывным Фил, выполняющий задачи по защите приграничья Курской области.
«Сейчас за ними (беспилотниками ВСУ — прим. ТАСС) достаточно тяжело угнаться, потому что украинские дроны меняют курс, могут менять высоту прямо перед носом. “Лисы” и мобильные огневые группы — это реальное противодействие дронам. Искусственный интеллект имеет автоматическое удержание цели. Мы захватываем объект, нажимаем одну кнопку и можем двигаться очень долго, до получаса. “Лис” действует по тем же принципам, что и враг. Как бы БПЛА не маневрировал и не уходил, все равно “Лис” либо довернет, либо будет очень близко подорван рядом с целью», — сказал военнослужащий.
Фил добавил, что ВСУ могут запускать ложные цели без боевой части (БЧ), чтобы изнурить российские расчеты. «Я — оператор “Лиса” и начальник расчета. Мы шагаем вперед вместе с войной и развитием технологий. Противник работает на изнурение. Первой волной идут “Чайки” без БЧ, потом уже идет волна аппаратов с БЧ. Далее идут волны “Лютых”. К сожалению, мы должны поражать все, что летит. Первая волна может быть как пустая, так и обмануть нас», — отметил он.
Военнослужащий также рассказал, что в ходе службы ему довелось несколько месяцев прожить в машине. «Мы жили четыре месяца в “газельке”, в тесноте, да не в обиде. Мы были мобильной огневой группой, нас поставили на точку, где проходит трасса дронов ВСУ», — уточнил Фил.
Дроны-перехватчики «Лис» разработаны московскими инженерами. Аппарат представляет собой небольшой беспилотник самолетного типа, оснащенный боевой частью массой около 1 кг и системой автозахвата цели.