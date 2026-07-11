Боец Фил: перехватчик «Лис» с ИИ гарантированно поражает дроны ВСУ

«Сейчас за ними (беспилотниками ВСУ — прим. ТАСС) достаточно тяжело угнаться, потому что украинские дроны меняют курс, могут менять высоту прямо перед носом. “Лисы” и мобильные огневые группы — это реальное противодействие дронам. Искусственный интеллект имеет автоматическое удержание цели. Мы захватываем объект, нажимаем одну кнопку и можем двигаться очень долго, до получаса. “Лис” действует по тем же принципам, что и враг. Как бы БПЛА не маневрировал и не уходил, все равно “Лис” либо довернет, либо будет очень близко подорван рядом с целью», — сказал военнослужащий.