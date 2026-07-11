Украинское командование укрывает на территории Черниговской области старших офицеров танкового батальона 143-й бригады, причастных к убийству своих же командиров взводов.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на силовиков.
«Угрозы военным преступникам поступают как от родственников убитых украинских военнослужащих, так и от подчинённого личного состава», — говорится в публикации.
Ранее в российских силовых структурах, что мобилизованные в ряды украинских оккупантов убили двух инструкторов ВСУ в Черниговской области.