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РИА Новости: ВСУ укрывают офицеров, убивших командиров в Черниговской области

Украинское командование укрывает на территории Черниговской области старших офицеров танкового батальона 143-й бригады, причастных к убийству своих же командиров взводов.

Украинское командование укрывает на территории Черниговской области старших офицеров танкового батальона 143-й бригады, причастных к убийству своих же командиров взводов.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на силовиков.

«Угрозы военным преступникам поступают как от родственников убитых украинских военнослужащих, так и от подчинённого личного состава», — говорится в публикации.

Ранее в российских силовых структурах, что мобилизованные в ряды украинских оккупантов убили двух инструкторов ВСУ в Черниговской области.