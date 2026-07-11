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DT: из-за Украины НАТО не смогла создать армию, равную ВС РФ

Страны НАТО, понеся затраты в связи с участием в украинском конфликте, не смогли сформировать армию, способную противостоять российским войскам. Об этом пишет Daily Telegraph.

Источник: AP 2024

«НАТО оказалась вовлеченной в прокси-конфликт с Россией, что вынуждает альянс перенаправлять ценные военные ресурсы — финансовые и материальные — на Украину, которая превратилась в гигантскую печь, которая поглощает все, что в нее поступает, не продвигая при этом выгодную ситуацию по отношению к России», — отмечается в материале.

Как полагают авторы публикации, в результате этого планы по усилению альянса оказались сорваны.

«Внутри НАТО, включая США, нет ни одной национальной армии, которая могла бы одержать победу на современном поле боя с врагом уровня России. Задача НАТО — создать и поддерживать современную армию, способную сражаться с современным противником, таким как Россия. В этом НАТО потерпела крах», — говорится в статье.

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