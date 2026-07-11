DT: из-за Украины НАТО не смогла создать армию, равную ВС РФ

«НАТО оказалась вовлеченной в прокси-конфликт с Россией, что вынуждает альянс перенаправлять ценные военные ресурсы — финансовые и материальные — на Украину, которая превратилась в гигантскую печь, которая поглощает все, что в нее поступает, не продвигая при этом выгодную ситуацию по отношению к России», — отмечается в материале.