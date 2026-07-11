Роль флота в сохранении России и новая ударная сила в конфликтах. Заявления Патрушева

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия без мощного военного и торгового флота не сможет быть великой державой, не выживет в глобальной геополитической конкуренции. Об этом заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью KP.RU в честь своего 75-летия.
По его мнению, флотилии безэкипажных кораблей в будущем могут стать мощной ударной силой, особенно если они будут интегрированы с роями дронов.
ТАСС собрал ключевые заявления помощника президента.
Роль флота в сохранении России.
Россия без мощного флота не сможет быть великой державой, не выживет в глобальной геополитической конкуренции: «Важно твердо осознать, что без мощного военного и торгового флота Россия не сможет быть великой державой, не выживет в глобальной геополитической конкуренции».
Россия в 1990-е годы, пойдя по пути, который ей навязывали либералы и пустив советский флот «на иголки», сегодня оказалась бы загнана вглубь континента и отрезана от всего мира: «Если бы наша страна пошла по пути, который в 1990-е годы нам навязывали сладкоголосые проповедники либерализма, и пустила весь советский флот на иголки, оставив только небольшие силы береговой обороны, то у нас бы уже не было ни балтийского, ни черноморского побережья, ни Арктики. Загнали бы глубоко внутрь континента, отрезали от всего мира — и в итоге бы расчленили нашу страну».
Российский флот должен решать весь комплекс задач, стоящих перед страной в мирное и военное время: «Самое главное — флот должен быть сбалансированным, способным решать весь комплекс задач, стоящих перед страной в мирное и в военное время».
Будущее конфликтов.
Контроль над стратегическими морскими коммуникациями превращается в инструмент давления и сдерживания: «Роль фактора морской силы в мире сегодня стремительно растет. Контроль над стратегическими морскими коммуникациями — Малаккским, Ормузским, Баб-эль-Мандебским, Балтийскими и некоторыми другими проливами — превращается в ключевой инструмент давления и сдерживания. Перекрытие одной коммуникации способно обрушить глобальные цепочки поставок».
Тот факт, что Мировой океан надолго останется местом противостояния, — уже не предположение, а «практически аксиома».
«Нужно смотреть в будущее. Анализировать облик возможных морских конфликтов. На Черном море активно воюют безэкипажные катера. Но посмотрите, в США уже спущены на воду первые безэкипажные корабли».
Это уже «принципиально иная реальность».
Флотилии безэкипажных кораблей в будущем могут стать мощной ударной силой, особенно если они будут интегрированы с роями дронов: «Если же флотилии таких [безэкипажных] кораблей будут с помощью искусственного интеллекта интегрированы с роями дронов во всех средах, в воздухе, на воде и под водой, то мы получим мощную ударную силу, противостоять которой будет непросто».
Поставленные задачи.
Сохранение и модернизация атомного подводного флота России «как основы морского ядерного сдерживания» является важнейшей задачей.
Одной из задач, которую необходимо решить для совершенствования морской мощи России, является развитие военно-морского присутствия страны в удаленных регионах, а также развитие военно-морского образования и науки: «Речь идет и о развитии военной и гражданской инфраструктуры в Арктике. Об укреплении системы береговой обороны и береговой охраны на всех акваториях. О создании полноценной группировки безэкипажных надводных и подводных аппаратов».
Интерес к российскому флоту.
Российские суда не просто успешно решают задачи в боевых условиях, но вызывают интерес у зарубежных партнеров: «Россия сегодня хорошо показывает себя в кораблестроении. Наши подводные лодки, фрегаты, корветы и малые ракетные корабли, корабли противоминной обороны не просто успешно решают задачи в боевых условиях. Они интересны и нашим зарубежным партнерам».