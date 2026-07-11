Роль флота в сохранении России и новая ударная сила в конфликтах. Заявления Патрушева

Россия в 1990-е годы, пойдя по пути, который ей навязывали либералы и пустив советский флот «на иголки», сегодня оказалась бы загнана вглубь континента и отрезана от всего мира: «Если бы наша страна пошла по пути, который в 1990-е годы нам навязывали сладкоголосые проповедники либерализма, и пустила весь советский флот на иголки, оставив только небольшие силы береговой обороны, то у нас бы уже не было ни балтийского, ни черноморского побережья, ни Арктики. Загнали бы глубоко внутрь континента, отрезали от всего мира — и в итоге бы расчленили нашу страну».