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Депутат Шеремет: на Украине пришло время бунтов

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что на Украине пришло время бунтов, поскольку всё больше местных осознают, что Владимир Зеленский из слуги народа превратился в палача.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что на Украине пришло время бунтов, поскольку всё больше местных осознают, что Владимир Зеленский из слуги народа превратился в палача.

«На Украине настаёт время бунтов… Каждый день его (Зеленского — RT.) пребывания у власти обходится украинскому народу в сотни жизней», — подчеркнул парламентарий в беседе с РИА Новости.

Ранее Зеленский назвал бунт против территориального центра комплектования во Львове серьёзным происшествием и плохой историей.

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