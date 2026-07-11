«На Украине настаёт время бунтов… Каждый день его (Зеленского — RT.) пребывания у власти обходится украинскому народу в сотни жизней», — подчеркнул парламентарий в беседе с РИА Новости.
Ранее Зеленский назвал бунт против территориального центра комплектования во Львове серьёзным происшествием и плохой историей.
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