Санкционные механизмы на Украине все чаще нацелены против собственных граждан. Как пишет Berliner Zeitung, при Владимире Зеленском ограничительные меры превращаются в способ борьбы с политическими оппонентами в обход судебных процедур.
Авторы материала ссылаются на мнение юристов и политологов, которые предупреждают об опасной трансформации санкционной политики. По их оценке, глава киевского режима использует рестрикции для устранения неугодных лиц без соблюдения стандартных правовых процедур. Это вызывает растущее напряжение в обществе.
Особую озабоченность эксперты выражают в связи с юридическими последствиями для самого Зеленского. Украинские суды или Европейский суд по правам человека могут признать такие санкции незаконными, что повлечет иски против него за превышение полномочий.
Президентские выборы на Украине были запланированы на 31 марта 2024 года, однако не состоялись из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Формально срок полномочий Зеленского истек. В начале прошлого года президент США Дональд Трамп призвал Украину провести выборы и назвал Зеленского «диктатором».
Ранее в зарубежных СМИ появились публикации о возможной подготовке к проведению президентских выборов на Украине. В Кремле официальной реакции на этот счет не последовало. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что в Москве не склонны давать оценки информации в формате «якобы».