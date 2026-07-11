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Трамп: тысячи ракет будут запущены по Ирану в случае покушения

На Иран нацелены тысячи ракет, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, в случае покушения Тегераном на убийство американского президента, ракеты будут запущены.

На Иран нацелены тысячи ракет, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, в случае покушения Тегераном на убийство американского президента, ракеты будут запущены.

«1 тыс. ракет зафиксирована, заряжена и нацелена на Исламскую Республику Иран, и за ними немедленно последуют еще тысячи, если иранское правительство осуществит свою угрозу, озвученную во многих уголках земного шара, об убийстве или попытке покушения на действующего президента США», — написал господин Трамп в соцсети Truth.

Такой приказ уже отдан, подчеркнул он. «Американские военные готовы, желают и в состоянии в течение одного года, с возможностью продления, полностью уничтожить все районы Ирана», — добавил американский президент.

Информацию о планировании покушения американской стороне передала израильская разведка, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. Комментируя данные в разговоре с The New York Post, господин Трамп добавил, что сейчас у Ирана нет планов на его убийство, однако руководство страны давно хочет его смерти.

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