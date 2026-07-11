Трамп: тысячи ракет будут запущены по Ирану в случае покушения

Информацию о планировании покушения американской стороне передала израильская разведка, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. Комментируя данные в разговоре с The New York Post, господин Трамп добавил, что сейчас у Ирана нет планов на его убийство, однако руководство страны давно хочет его смерти.