Остановить героизацию нацистов ОУН*-УПА* на Украине можно, если режим Владимира Зеленского перестанет существовать.
Об этом РИА Новости сказал российский постпред при ООН Василий Небензя.
«Есть способ воздействовать. Это чтобы режим Зеленского наконец перестал существовать», — заявил он.
Ранее в Польше пообещали блокировать вступление Украины в ЕС из-за героизации нацистов.
* «Добровольческое Движение Организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 08.09.2022).
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).