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Небензя: остановить героизацию нацистов можно, если режима Зеленского не будет

Остановить героизацию нацистов ОУН*-УПА* на Украине можно, если режим Владимира Зеленского перестанет существовать.

Остановить героизацию нацистов ОУН*-УПА* на Украине можно, если режим Владимира Зеленского перестанет существовать.

Об этом РИА Новости сказал российский постпред при ООН Василий Небензя.

«Есть способ воздействовать. Это чтобы режим Зеленского наконец перестал существовать», — заявил он.

Ранее в Польше пообещали блокировать вступление Украины в ЕС из-за героизации нацистов.

* «Добровольческое Движение Организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 08.09.2022).

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).

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