Трамп пригрозил Ирану тысячью ракет в случае покушения на него

10 июля республиканец, ранее утверждавший о наличии у иранских властей планов по его ликвидации, пригрозил нанести по Ирану удары «с невиданной силой» в случае реализации этой угрозы. В новом заявлении он уточнил, что военные уже получили соответствующие указания и готовы полностью уничтожить Тегеран. По его словам, вслед за первой тысячей ракет последуют ещё тысячи, если Иран приведёт свои намерения в исполнение.