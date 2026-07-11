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Трамп пригрозил Ирану тысячью ракет в случае покушения на него

Президент США Дональд Трамп заявил, что тысяча ракет находится в состоянии боеготовности и нацелена на Иран в случае попытки его убийства. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

10 июля республиканец, ранее утверждавший о наличии у иранских властей планов по его ликвидации, пригрозил нанести по Ирану удары «с невиданной силой» в случае реализации этой угрозы. В новом заявлении он уточнил, что военные уже получили соответствующие указания и готовы полностью уничтожить Тегеран. По его словам, вслед за первой тысячей ракет последуют ещё тысячи, если Иран приведёт свои намерения в исполнение.

«Тысяча ракет в режиме полной боеготовности нацелены на Исламскую Республику Иран, ещё тысячи последуют за ними, если иранское правительство приведёт свою угрозу, озвученную во многих уголках Земли, в действие — убить или попытаться убить действующего президента Соединённых Штатов Америки, в данном случае меня», — написал хозяин Белого дома в соцсети Truth Social.

Ранее Дональд Трамп заявил, что дал указание нанести по Ирану удар «с невиданной силой», если с ним самим произойдёт что-то опасное. По его словам, Тегеран уже много лет якобы хочет его устранить.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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