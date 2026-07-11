Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России ударом БПЛА вывели из строя энергоподстанцию в Сумской области

Бойцы армии России ударом БПЛА «Герань» вывели из строя энергетическую подстанцию, используемую в интересах ВСУ, в Шостке Сумской области.

Бойцы армии России ударом БПЛА «Герань» вывели из строя энергетическую подстанцию, используемую в интересах ВСУ, в Шостке Сумской области.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«В результате удара российского ударного БПЛА по подстанции 110 кВт в населённом пункте Шостка Сумской области на подстанции зафиксирован пожар, объект выведен из строя», — подчеркнули представители оборонного ведомства.

Этой ночью взрывы раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше