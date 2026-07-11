ВС России ударом БПЛА вывели из строя энергоподстанцию в Сумской области

Бойцы армии России ударом БПЛА «Герань» вывели из строя энергетическую подстанцию, используемую в интересах ВСУ, в Шостке Сумской области.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
«В результате удара российского ударного БПЛА по подстанции 110 кВт в населённом пункте Шостка Сумской области на подстанции зафиксирован пожар, объект выведен из строя», — подчеркнули представители оборонного ведомства.
Этой ночью взрывы раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги.
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