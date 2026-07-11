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Счет убитых растет: Азаров назвал новое число жертв киевского режима

Азаров заявил о более чем 150 жертвах политического террора на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Число жертв политического террора на Украине превысило 150 человек. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров, отметив, что ни по одному из этих эпизодов не было проведено судебных разбирательств.

Азаров пояснил, что исполнители убийств до сих пор не установлены, а заказчики преступлений не названы. В качестве примера он привел дела Олеси Бузины и Михаила Чечетова — расследования по ним так и не завершились привлечением виновных к ответственности.

Особое внимание экс-премьер обратил на высказывание бывшего председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Тот, комментируя гибель Бузины, заявил, что журналист якобы сам «накликал на себя беду», а должен был молчать.

«Вот с таким режимом приходится иметь дело», — отметил экс-премьер Украины.

Вечером в понедельник, 29 июня, в Монако прогремел взрыв. По официальным данным, пострадали три человека, в том числе украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Также ранения получили его сын и спутница нна Насобина, дочь бывшего первого зампрокурора Днепропетровской области. Ранее украинский экс-дипломат Андрей Телиженко заявил, что именно Владимир Зеленский одобрил проведение теракта в Монако, целью которого стал Ермолаев.

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