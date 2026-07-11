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Эстония построит на границе с РФ военный городок

Эстония начала подготовку к строительству военного городка в Нарве на границе с Россией. В нем планируют разместить подразделение Сил обороны. Об этом заявил руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Андо Воогма.

Эстония начала подготовку к строительству военного городка в Нарве на границе с Россией. В нем планируют разместить подразделение Сил обороны. Об этом заявил руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Андо Воогма.

В интервью агентству ERR господин Воогма уточнил, что строительство основного объекта начнется в конце этого года и будет завершено в 2028 году. Инфраструктура нового комплекса позволит принять 150 военнослужащих.

По информации Генерального штаба Сил обороны Эстонии, в городе планируется разместить подразделение 1-й пехотной бригады. При этом сама инфраструктура военного городка проектируется с расчетом на размещение до 1 тыс. человек, но постоянная численность военнослужащих на объекте не будет превышать 200 человек.