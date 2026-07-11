Эстония построит на границе с РФ военный городок

По информации Генерального штаба Сил обороны Эстонии, в городе планируется разместить подразделение 1-й пехотной бригады. При этом сама инфраструктура военного городка проектируется с расчетом на размещение до 1 тыс. человек, но постоянная численность военнослужащих на объекте не будет превышать 200 человек.