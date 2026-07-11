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ВСУ под Черниговом укрывают офицеров, причастных к убийствам солдат

В Черниговской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) скрывают старших офицеров танкового батальона 143-й отдельной механизированной бригады, которые ликвидировали некоторых подчинённых. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

Источник: Life.ru

Согласно источнику, речь идёт об офицерах, которых подозревают в убийстве командиров взводов из того же подразделения. Среди погибших упоминается один военнослужащий. Как утверждается, ситуация вызывает недовольство как у родственников погибших, так и у военнослужащих, служивших под руководством этих офицеров. В адрес виновных поступают угрозы.

Ранее военный эксперт заявил, что украинские военнослужащие, остающиеся в районе Красного Лимана в ДНР, крайне редко добровольно сдаются в плен ВС РФ. По его словам, число подобных случаев заметно сократилось по сравнению с 2022 годом. Как утверждает эксперт, военнослужащие опасаются не только последствий для себя, но и возможного давления на своих родственников в случае добровольной сдачи.

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