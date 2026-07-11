ВСУ под Черниговом укрывают офицеров, причастных к убийствам солдат

Ранее военный эксперт заявил, что украинские военнослужащие, остающиеся в районе Красного Лимана в ДНР, крайне редко добровольно сдаются в плен ВС РФ. По его словам, число подобных случаев заметно сократилось по сравнению с 2022 годом. Как утверждает эксперт, военнослужащие опасаются не только последствий для себя, но и возможного давления на своих родственников в случае добровольной сдачи.