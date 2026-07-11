Жители, покинувшие Константиновку в ходе эвакуации, рассказали, что украинские военные установили взрывные устройства в жилых зданиях, из-за чего люди были вынуждены оставаться в убежищах. Видеозапись этих показаний была предоставлена Министерством обороны России.
«Ситуация очень сложная, так как дома заминированы. Мы не можем выбраться. Здания, которые ещё были в пригодном состоянии, сожгли. Люди прячутся либо в подвалах, либо в разрушенных огнём квартирах», — поделилась одна из эвакуированных.
Другая женщина из Константиновки подтвердила, что военнослужащие Украины минировали маршруты передвижения мирных граждан, что делало выход из города крайне рискованным. Она выразила благодарность российским военным за оказанную помощь и человечное отношение: «Благодарю командира, ребята — молодцы, и вся операция была хорошо организована, включая разминирование этих расставленных треног. Спасибо за гуманность и понимание. Желаем вам всем долгой жизни».
В течение трёх дней военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск вывезли из Константиновки несколько групп гражданских, всего до 20 человек.
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