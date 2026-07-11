Эвакуированные из Константиновки гражданские рассказали, как ВСУ заминировали их дома

Другая женщина из Константиновки подтвердила, что военнослужащие Украины минировали маршруты передвижения мирных граждан, что делало выход из города крайне рискованным. Она выразила благодарность российским военным за оказанную помощь и человечное отношение: «Благодарю командира, ребята — молодцы, и вся операция была хорошо организована, включая разминирование этих расставленных треног. Спасибо за гуманность и понимание. Желаем вам всем долгой жизни».