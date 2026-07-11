Атака ВСУ на Таганрог 11 июля 2026: последние новости

Таганрог подвергся ночной атаке украинских беспилотников. По словам главы региона Юрия Слюсаря, наши силы ПВО в ночь на 11 июля 2026 сбили полтора десятка вражеских дронов над регионом.
Удар пришёлся на четыре судна различного назначения. Как прокомментировал ситуацию глава региона Юрий Слюсарь, есть погибший — это член экипажа одного из танкеров. Что ещё известно о воздушном налёте на мирный город, узнал rostov.aif.ru.
Слюсарь: «Случилось горе».
Ночь в Таганроге была напряжённой. С вечера глава города Светлана Камбулова информировала жителей о работе систем ПВО и режиме беспилотной опасности. Она призывала людей покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам. Отбой дали только к шсти утра 11 июля. И тогда же появились сообщения о трагедии минувшей ночи.
«Случилось горе — погиб человек, матрос технического судна. Выражаю соболезнование семье и близким погибшего», — сообщил донской глава Юрий Слюсарь утром 11 июля. Других пострадавших, по официальным данным, нет.
Всего под удар попали четыре судна различного назначения, в том числе танкер с метанолом. Однако власти поспешили заверить: угрозы разлива и течи вещества нет.
«Суда получили незначительные повреждения», — добавил губернатор.
Атаке украинских беспилотников также подверглись Азовский и Неклиновский районы.
Ликвидация последствий.
Сейчас экстренные службы, добавила глава приморского города, работают в усиленном режиме. Продолжается ликвидация последствий ночной атаки ВСУ на Таганрог, совершённой днём ранее, в ночь на 10 июля 2026.
Тогда, напомним, упавшие обломки сбитых украинских дронов спровоцировали возгорание на территории морского порта. По словам градоначальника, в 5:05 11 июля горение в Таганроге полностью ликвидировно. Несколько подразделений пожарных продолжают дежурить на месте.
Локальный режим ЧС снят — жители могут возвращаться домой. Движение автобусов вернулось к обычному графику. Сейчас комиссия продолжает обследовать жильё, чтобы оценить ущерб.
«Мы окажем всю необходимую помощь, никто не останется один на один с проблемой», — заверила Светлана Камбулова.