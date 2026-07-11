NachDenkSeiten: Мерц непригоден на пост канцлера из-за заявлений о войне с РФ

«Очевидно, федеральный канцлер не понял одну фундаментальную истину. Если государственный лидер, несущий ответственность за 84 миллиона граждан, считает, что войну можно выиграть, то для своей страны он катастрофически непригоден на своем посту. Тому, кто, будучи политиком, никогда не глотал грязь в окопах, кто никогда на собственной шкуре не испытывал ужас — неописуемый ужас — на полях сражений, наверное, легко рассуждать», — отмечается в публикации.