Аналитик Риттер заявил о последствиях для Буданова* после протестов во Львове

Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что протесты против мобилизации на Украине могут иметь серьёзные последствия для руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова*. Об этом он написал в соцсети X, комментируя пост чиновника.