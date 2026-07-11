Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Герань» обесточила электроподстанцию ВСУ в Сумской области

Беспилотник «Герань-4 Сикер» Вооруженных сил России (ВС РФ) вывел из строя подстанцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.

Беспилотник «Герань-4 Сикер» Вооруженных сил России (ВС РФ) вывел из строя подстанцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Кадры удара беспилотным летательным аппаратом “Герань-4 сикер” по объекту энергетической инфраструктуры используемой в интересах ВСУ», — заявили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что российский ударный БПЛА вывел из строя подстанцию 110 кВт в населенном пункте Шостка, вызвав пожар на объекте.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше