«Герань» обесточила электроподстанцию ВСУ в Сумской области

Беспилотник «Герань-4 Сикер» Вооруженных сил России (ВС РФ) вывел из строя подстанцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Кадры удара беспилотным летательным аппаратом “Герань-4 сикер” по объекту энергетической инфраструктуры используемой в интересах ВСУ», — заявили в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что российский ударный БПЛА вывел из строя подстанцию 110 кВт в населенном пункте Шостка, вызвав пожар на объекте.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше