Профессор призвал Украину как можно быстрее пойти на мирное соглашение с РФ

Миршаймер также уверен, что Запад своими действиями спровоцировал конфликт с Россией, что противоречило интересам самой Украины. Сейчас, как считает аналитик, для республики наиболее разумным было бы заключить «максимально выгодную сделку». Однако он предупреждает: чем дольше продолжаются военные действия, тем менее благоприятными становятся возможные условия для Украины.