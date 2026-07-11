С точки зрения профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, для Украины продолжение вооружённого противостояния лишено какого-либо смысла. В эфире программы Deep Dive на YouTube он подчеркнул, что республике выгоднее как можно скорее достичь мирного соглашения с Российской Федерацией.
Эксперт высказал предположение, что на определённом этапе украинская сторона прекратит сопротивление, и тогда российские силы одержат победу на поле боя. По его мнению, для Киева затягивание боевых действий абсолютно нецелесообразно.
Миршаймер также уверен, что Запад своими действиями спровоцировал конфликт с Россией, что противоречило интересам самой Украины. Сейчас, как считает аналитик, для республики наиболее разумным было бы заключить «максимально выгодную сделку». Однако он предупреждает: чем дольше продолжаются военные действия, тем менее благоприятными становятся возможные условия для Украины.
«С точки зрения интересов Украины, этому конфликту вообще не следовало начинаться, а после его начала нужно было немедленно его остановить», — резюмировал Миршаймер.
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