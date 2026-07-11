Над Россией сбили 178 украинских беспилотников. Военная операция, день 1599-й

8:30 Российские войска ударом беспилотника «Герань-2 Сикер» вывели из строя электроподстанцию 110 кВ в Черниговской области, сообщили в Минобороны РФ.
8:23 ? Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 178 украинских беспилотников над регионами России.
8:15 Российские войска с помощью беспилотника «Герань-2 Сикер» уничтожили железнодорожный локомотив в Черниговской области, сообщили в Минобороны РФ.
8:06 ❗Минобороны: ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием по предприятиям ВПК в Киеве, и военным объектам в Одессе, Черноморске и Измаиле.
8:05 Российские войска ударом беспилотника «Герань-4 сикер» вывели из строя энергетическую подстанцию в населенном пункте Шостка Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.
8:00 Сегодня 1599-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.