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Над Россией сбили 178 украинских беспилотников. Военная операция, день 1599-й

Силы ПВО уничтожили 178 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны. ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям военной промышленности в Киеве и объектам портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области. В Сумской области российские войска ударом беспилотника вывели из строя энергетическую подстанцию в населенном пункте Шостка. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:30 Российские войска ударом беспилотника «Герань-2 Сикер» вывели из строя электроподстанцию 110 кВ в Черниговской области, сообщили в Минобороны РФ.

8:23 ? Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 178 украинских беспилотников над регионами России.

8:15 Российские войска с помощью беспилотника «Герань-2 Сикер» уничтожили железнодорожный локомотив в Черниговской области, сообщили в Минобороны РФ.

8:06 ❗Минобороны: ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием по предприятиям ВПК в Киеве, и военным объектам в Одессе, Черноморске и Измаиле.

8:05 Российские войска ударом беспилотника «Герань-4 сикер» вывели из строя энергетическую подстанцию в населенном пункте Шостка Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

8:00 Сегодня 1599-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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