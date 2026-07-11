Павел Дуров назвал ЕС банановой республикой из-за одного закона

Павел Дуров, создавший мессенджер Telegram, выступил с критикой в адрес Евросоюза, назвав его «банановой республикой» из-за нового законодательства, разрешающего проверку личных переписок пользователей. Своё заявление он опубликовал в социальной сети X.
«Приёмы, которые раньше считались характерными для банановых республик, теперь применяются ЕС для внедрения законов о тотальной слежке», — отметил Дуров.
По мнению предпринимателя, принятый Европарламентом закон Chat Control не имеет никакого отношения к демократическим принципам. Он подчеркнул, что его мессенджер не станет выполнять требования о проверке сообщений пользователей, даже несмотря на решения, принятые на уровне Евросоюза.
Дуров также заявил, что за продвижением подобных инициатив стоят «крупные и влиятельные силы, способные манипулировать политикой ЕС».
Речь идёт о законе, который разрешает владельцам мессенджеров сканировать личную переписку с целью обнаружения и предотвращения случаев сексуального насилия в отношении детей в интернете. Ожидается, что данная мера будет временной и останется в силе до апреля 2028 года.
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