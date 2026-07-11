Начиная с мая, на территории Украины было разрушено порядка двухсот автозаправочных станций. Эти цифры обнародованы региональными администрациями страны.
Согласно информации информационного агентства, к концу июня в сводках фигурировало более ста пятидесяти поврежденных АЗС. За период с первого по десятое июля, как свидетельствуют официальные заявления, в разных украинских областях пострадали или были полностью уничтожены огнем еще минимум 43 заправочных пункта.
При этом отмечается, что в некоторых случаях после сообщений о взрывах местные власти не указывали точное количество пострадавших объектов, поэтому реальное число уничтоженных автозаправочных станций может быть выше приведенных данных.
Самым значительным уроном, согласно имеющейся информации, отмечена Харьковская область. Только за первую неделю июля там было ликвидировано не менее десяти заправок. Что касается большинства прочих регионов, то подробной статистики по ним не представлено: местные администрации, как правило, информируют лишь об отдельных происшествиях, не публикуя итоговых цифр.
Зеленский бесконтрольно использует санкции для устранения врагов.