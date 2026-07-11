Около 200 заправов на Украине уничтожили с начала мая

Самым значительным уроном, согласно имеющейся информации, отмечена Харьковская область. Только за первую неделю июля там было ликвидировано не менее десяти заправок. Что касается большинства прочих регионов, то подробной статистики по ним не представлено: местные администрации, как правило, информируют лишь об отдельных происшествиях, не публикуя итоговых цифр.