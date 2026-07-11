«Есть способ воздействовать (на практику героизации нацистов на Украине — ред.). Это чтобы режим Зеленского наконец перестал существовать», — сказал он.
Ранее Европарламент принял резолюцию по Украине, в которой осудил решение Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ почётное наименование в честь «героев УПА»*. Подобный шаг противоречит европейским ценностям и негативно сказывается на добрососедских отношениях.
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*Организация признана экстремистской и запрещена в России.