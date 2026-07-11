ВС России поразили предприятия военной промышленности в Киеве

В ночь на 11 июня российские войска применили высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники для нанесения групповых ударов по объектам на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, удар был нанесен по предприятиям военной промышленности, расположенных в Киеве, где производили и хранили беспилотники.
Также сообщается о поражении объектов портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле. Эти объекты использовались для логистики и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.
До этого в Минобороны сообщали, что беспилотник «Герань-4 Сикер» ВС РФ вывели из строя подстанцию в Сумской области, которая использовалась в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.