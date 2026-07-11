В Сумской области «азовцы»* убили пограничника за попытку сдаться в плен

По их данным, инцидент произошёл во время ожесточённого стрелкового боя. В результате была уничтожена группа военнослужащих 15-го пограничного отряда ВСУ.
Как сообщили собеседники агентства, один из украинских пограничников решил сдаться в плен. Однако, по их словам, он был убит после сброса боеприпаса с украинского беспилотника.
В силовых структурах заявили, что к гибели военнослужащего предположительно причастны бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ. Ранее это подразделение было сформировано на базе запрещённой в России террористической организации «Азов»*.
Ранее в Черниговской области бойцы «Азова»* открыли заградительный огонь по военнослужащим теробороны и Нацгвардии Украины при их перемещении западнее села Турья.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.
* Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России.