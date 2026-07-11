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Финляндия захотела продлить закон о выдворении беженцев до конца 2028 года

Министерство внутренних дел Финляндии выступило с инициативой продлить действие закона о выдворении беженцев. Ведомство предлагает сохранить его в силе до конца 2028 года. Соответствующее предложение опубликовано на официальном сайте финского МВД.

Документ, принятый в 2024 году, позволяет властям при необходимости ограничивать приём просителей убежища на отдельных участках государственной границы. Такая мера может применяться в случае угрозы так называемого инструментализированного въезда, когда миграционные потоки используются как средство политического давления. Закон вступил в силу 22 июля 2024 года, однако с момента его принятия финские власти ещё ни разу не воспользовались предусмотренными в нём полномочиями.

Ранее сообщалось, что закрытие границы с Россией серьёзно сказалось на экономике Финляндии. Особенно ощутимые потери понёс туристический сектор. Центр Хельсинки заметно опустел и, как он утверждает, прежде не выглядел настолько безлюдным.

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