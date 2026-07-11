Финляндия захотела продлить закон о выдворении беженцев до конца 2028 года

Документ, принятый в 2024 году, позволяет властям при необходимости ограничивать приём просителей убежища на отдельных участках государственной границы. Такая мера может применяться в случае угрозы так называемого инструментализированного въезда, когда миграционные потоки используются как средство политического давления. Закон вступил в силу 22 июля 2024 года, однако с момента его принятия финские власти ещё ни разу не воспользовались предусмотренными в нём полномочиями.