В омском минкульте два замминистра сохранили должности до 2027 года

Как уточняется в распоряжении, контракты с Ольгой Безродной и Юлией Баландаевой пролонгированы на один год — теперь они будут действовать до 11 июля 2027 года. При этом первая из них занимает пост первого заместителя министра, вторая является просто заместителем.